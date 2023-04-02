الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج الحلقة 11| خلاف الصاوي مع زوجته حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف»

مذكرات زوج
مذكرات زوج

تصدرت أحداث مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 11 التريند على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خصوصاً بعد تصادق الفنان طارق لطفي “رؤوف” وزوجتة الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين”.

وتتضمن الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج تغير حياة كلاً من الفنان طارق لطفي “رؤوف” وزوجته “شيرين” الفنانة عائشة بن أحمد بعد أن انفصل الثنائي خلال الحلقتين لنشاهد تطورات جديدة في حياتهم.

وتدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، يختلف الدكتور طه مع زوجته الدكتورة نجيبة حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف» عقب تعافيهما من الطلاق ورحلتهما في البحث عن ذاتهما، ويسقطان تحليلهما على المشاكل التي يعاونان منها كزوجين، حيث تخبره نجيبة بأن المرأة ليست في حاجة للرجل بينا الرجل في جاجة للمرأة ولا يستطيع العيش بدونها لينشب بينهما خلاف.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل "مذكرات زوج" استعدادًا لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة ووتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

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