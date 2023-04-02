الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج الحلقة 11.. رد فعل شيرين بعد دخول طارق لطفي قصة حب جديدة

مذكرات زوج
مذكرات زوج

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11 الكثير من الأحداث غير المتوقعة عقب خروج طارق لطفي "رءوف" من حالة الاكتئاب بعد انفصاله عن زوجته "شيرين" الفنانة عائشة بن أحمد.

ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج 

ويناقش مسلسل مذكرات زوج  تطورات العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والضغوط التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.

مذكرات زوج الحلقة 11| رد فعل شيرين بعد دخول طارق لطفي قصة حب جديدة

بدأت أحداث أمس بمسلسل مذكرات زوج بدخول طارق لطفي "رءوف" قصة حب جديدة مع الفنانة جيهان الشماشرجي التي تقوم بدور "هدى".

تحاول هدى مساعدة "رءوف" للخروج من الاكتئاب وتغيير حالته النفسية من خلال السفر وتقضية وقت ممتع معًا.

وبعد سفرهما يعترف "رءوف" لهدى أنه يحبها، وأنها أحلى شيء حصل له في حياته، ويقوم باحتضانها، بينما تبدأ شيرين (عائشة بن أحمد) في الرقص لتغير من حالتها بمساعدة نجيبة (سما إبراهيم).

مذكرات زوج الحلقة 10.. طارق لطفي يتهرب من هدى

ومن بعد تسلسل الأحداث بدأ متابعين مسلسل مذكرات زوج في توقعات الحلقة الـ 11 اليوم، وهو رد فعل شيرين بعد دخول طارق لطفي قصة حب جديدة، هل الثنائي سيندمجون في حياتهم الجديدة أو سيحاولون العودة من جديد إلى حياتهم الزوجية القديمة وحل المشاكل الأسرية.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة ووتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

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