محمد سليمان عبد المالك: كتابة «مذكرات زوج» بعد أحمد بهجت تحد كبير

تحدث السيناريست محمد سليمان عبدالمالك مؤلف مسلسل "مذكرات زوج"، عن أبرز ظروف وتحديات كتابة العمل، خاصة وأنه سبق نشره في الثمانينات.

- كتاب مذكرات زوج لا يعتبر رواية

وقال عبدالملك، عبر مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، ان كتاب مذكرات زوج للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت لا يعتبر رواية حيث لا يحتوي على بناء للشخصيات وسردا دراميا للأحداث، ويعتبر مجموعة من يوميات تنتمي إلى الأدب الساخر.

وتابع أن "كتاب الراحل أحمد بهجت من أكثر الكتاب الساخرين المميزين في تاريخ مصر، مشيرا إلي أن مذكرات زوج كان اسم مسلسل خلال الثمانينات من بطولة الراحل الفنان محمود ياسين والفنانة فردوس عبد الحميد وإخراج حسب بشير، مما جعلني اعتبر الدخول في ذلك العمل تحديا أخر، وذلك بسبب قراءة الكتاب ومشاهدة المسلسل في سن صغير جدا".

- تطوير أحداث مسلسل مذكرات زوج

وأضاف ان تطوير المسلسل في 2023 كان التحدي الأكبر لتقديم العمل بما يعاصر الجيل الحالي وبتفاصيل العلاقات الحالية والتي تختلف كثيرا عن الماضي، وتم التعامل مع العمل الفني بتناول الخطوط العريضة من عالم الراحل أحمد بهجت واستعاده صياغته بشكل جديد كأن العمل يبدأ من الصفر.

- أحداث مسلسل وأبطاله

يناقش العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والضغوط التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.

ومسلسل بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة ووتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.