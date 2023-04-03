أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 فى بورصة الدواجن

يقدم موقع الدستور أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 ابريل 2023 لمن يبحثون بصورة مستمرة عن أسعارها خاصة لربات البيوت الذين يشترون الدواجن لتربيتها في المنزل والاستفادة بها أو لمن يرغب في الشراء من المحلات والتجار.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023

في هذا التقرير نرصد لكم آخر ما وصلت إليه أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 في السوق المصري.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين

الفراخ البيضاء 71 جنيه

الفراخ الساسو 90 جنيه

الفراخ البلدي 117 جنيه

امهات بيضاء 55 جنيه

بياض أبيض سلك 45 جنيه

بياض أبيض أرضي 50 جنيه

بياض أحمر سلك 64 جنيه

بياض أحمر أرضي 66 جنيه

كتكوت أبيض شركات 18 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت ساسو بيور 11 جنيه

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت سمان أبيض 1.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر 1.50 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين

بيض أبيض 88.75 جنيه

بيض أحمر 95.75 جنيه

بيض بلدي 103 جنيه

أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 21 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 15.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 16 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه

لحم بط مولار كيلو 80 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه



أسعار الرومي اليوم الإثنين

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه

رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه



أسعار الحمام اليوم الإثنين

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه