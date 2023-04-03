أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 فى بورصة الدواجن
يقدم موقع الدستور أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 ابريل 2023 لمن يبحثون بصورة مستمرة عن أسعارها خاصة لربات البيوت الذين يشترون الدواجن لتربيتها في المنزل والاستفادة بها أو لمن يرغب في الشراء من المحلات والتجار.
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023
في هذا التقرير نرصد لكم آخر ما وصلت إليه أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 في السوق المصري.
أسعار الفراخ اليوم الإثنين
الفراخ البيضاء 71 جنيه
الفراخ الساسو 90 جنيه
الفراخ البلدي 117 جنيه
امهات بيضاء 55 جنيه
بياض أبيض سلك 45 جنيه
بياض أبيض أرضي 50 جنيه
بياض أحمر سلك 64 جنيه
بياض أحمر أرضي 66 جنيه
كتكوت أبيض شركات 18 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيه
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
كتكوت بلدي 4.40 جنيه
كتكوت هجين 6 جنيه
كتكوت سمان أبيض 1.50 جنيه
كتكوت سمان أسمر 1.50 جنيه
سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين
بيض أبيض 88.75 جنيه
بيض أحمر 95.75 جنيه
بيض بلدي 103 جنيه
أسعار البط
بط بغال جرموه عمر يوم 21 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 15.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 16 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه
لحم بط مولار كيلو 80 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه
أسعار الرومي اليوم الإثنين
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه
رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه
أسعار الحمام اليوم الإثنين
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه