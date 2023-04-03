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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 فى بورصة الدواجن

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 3 ابريل 2023

يقدم موقع الدستور أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 ابريل 2023 لمن يبحثون بصورة مستمرة عن أسعارها خاصة لربات البيوت الذين يشترون الدواجن لتربيتها في المنزل والاستفادة بها أو لمن يرغب في الشراء من المحلات والتجار.

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023

في هذا التقرير نرصد لكم آخر ما وصلت إليه أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 في السوق المصري.

 

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 

الفراخ البيضاء 71 جنيه 
الفراخ الساسو 90 جنيه 
الفراخ البلدي 117 جنيه 
امهات بيضاء 55 جنيه 
بياض أبيض سلك 45 جنيه 
بياض أبيض أرضي 50 جنيه 
بياض أحمر سلك 64 جنيه 
بياض أحمر أرضي 66 جنيه 
كتكوت أبيض شركات 18 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه 
كتكوت ساسو 10 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه 
كتكوت هجين 6 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 1.50 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 1.50 جنيه  

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الخميس 30 مارس فى بورصة الدواجن

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سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 

بيض أبيض 88.75 جنيه 
بيض أحمر 95.75 جنيه 
بيض بلدي 103 جنيه

 

أسعار البط 

بط بغال جرموه عمر يوم 21  جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 26  جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 15.50  جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 16  جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 جنيه 
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 80  جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه 
 

أسعار الرومي اليوم الإثنين 
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه 
رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه 
 

أسعار الحمام اليوم الإثنين 

الحمام الكشكي 225 جنيه 
الحمام الأسترالي 575 جنيه 
حمام جمعية 275 جنيه 
زغاليل روماني 125 جنيه 
حمام روماني أصفر 350 جنيه 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه 
زغليل زاجل 625 جنيه 
الحمام الهزاز 250 جنيه 
حمام الشقلباظ 250 جنيه 
حمام الكنج 500 جنيه 
الحمام العنبري 250 جنيه 
الزغاليل البلدي 40 جنيه 
الحمام العبسي 150 جنيه 
يمام إمري 100 جنيه

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