الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: نعمل على إصلاح القوانيين المنظمة لاتحاد الغرف السياحية

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أننا نعمل على إصلاح  القوانيين الخاصة بالاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك من  خلال دورنا نحو الإصلاح التشريعي، لتكون لدينا  مؤسسات سياحية قوية تليق بصناعة السياحة المصرية وقادرة على تحليل الأفكار، وتحولها إلى أوراق عمل لازدهار صناعة السياحة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم على مساندة الغرف السياحية للقيام بدورها بالشكل الفعال لخدمة أعضاء الجمعية العمومية السياحية.

وأضاف «عيسى»، في تصريحات صحفية، أنا نعمل على استفادة القطاع الخاص السياحي من قوانيين الاستثمار الجديدة التي أصدرتها الدولة لتشجيع الاستثمار كالرخصة الذهبية التي تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، موضحًا أن  وزارة السياحة والآثار دورها رقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة السياحية المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر، ودورها في وضع الضوابط المنظمة لعمل هذه الأنشطة بما يكفل رفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبالتالي تحسين التجربة السياحية وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وأوضح «عيسى»، أن المحاور الثلاث للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر على مداها القصير والمتوسط، والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية بها، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا في صناعة السياحة في مصر والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من الحوكمة الكفء والفعالة.

وأضاف أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أنه تم استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار أمريكي، وأنه سوف يتم الإعلان عن بدء تفعيلها، وكذلك تاريخ تطبيق كافة التسهيلات التي تم عرضها في أقرب وقت، موضحًا أنه سيتم إصدارها من خلال القتصليات المصرية بالخارج.

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