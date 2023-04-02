الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«ضرب نار» الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز تبحث عن طبيب لإجهاض حملها

ضرب نار
ضرب نار

تواصلت الحلقه الـ11 من مسلسل ضرب نار للنجمين أحمد العوضي الذي يجسد شخصية جابر الكوماندا وياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية مهرة، بمحاولة إسقاط مهرة لجنينها، خاصه مع دخول زوجها السجن وعدم ظهور أي بوادر لإخراجه، بما أن القضية أصبحت عليه بشكل شبه رسمي.

واستكملت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل ضرب نار، بزيارة زيدان الذي يجسد شخصيته ماجد المصري لمنطقته وأهله الذي يحبهم بجد ولا يشعر بطمعهم له، وعلى الرغم من ذلك شعر بضيق شديد وذهب من المنطقه مسرعًا دون أي أسباب. 

وفاقت مهرة من حالة الإغماء الذي وقعت فيه بسبب محاولة إسقاطها للجنين، لتذهب بعد ذلك إلى أحد الأطباء؛ لتطمئن على الجنين، لكن طمئنها الدكتور عليه، وأعطاها فيتامينات، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديد.

وحاولت سحر التي تجسد شخصيتها مها نصار، أن تقول للدكتور أنهم لايريدوا هذا الطفل، لكن الدكتور طردهم ورفض ذلك تمامًا.

فيما قامت سحر بمحاولة تهدئة مهرة، ونصحتها بأن تطلب الطلاق وتقوم باسقاط طفلها، وتقوم بالجواز من زيدان الذي كان يحبها، وهو ما جعلها توافق في البدايه على إسقاط جنينها، والبحث عن طبيب يفعل ذلك.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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