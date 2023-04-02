تطوير مدرسة «العدوة» بمحافظة المنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وتجديد المدارس داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك من خلال ترميم أبنية المدارس ، إلى جانب توفير الأجهزة التعليمية الحديثة، كما قامت المبادرة بإنشاء المدارس الجديدة داخل تلك القرى الإتاحة الفرصة لتعليم جميع أطفال القرى، واهتمت المبادرة بتجديد الملاعب الرياضية داخل المدارس.

تطوير فناء مدرسة العدوة وتجهيزه بالنجيلة

«عاصم عبد العظيم»، مدير المدرسة الإعدادية بمركز العدوة بمحافظة المنيا، يروي تفاصيل التطوير الذي حل على المدرسة بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث كانت المدرسة في الماضي تعاني من تهالك في الأبنية وتهالك المقاعد والأجهزة المستخدمة في عملية التعليم، إلى جانب تأكل وتهالك الملاعب الرياضية داخل المدرسة، وأصبح حلم الطلاب والمعلمين فقط تجديد وإصلاح ذلك التهالك ، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة لتحقيق الحلم من خلال التجديد والتصليح.

وقال «عاصم» لـ«الدستور» إن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي «حاجة تفرح»، إذ إنها أعادت الأمل إلى قلوب المصريين حيث أن المدرسة الإعدادية التي يديرها تضم 3 أدوار، وكانت تحتاج إلى ترميم، ما قام به مسئولي المبادرة الذين يعملون ليلًا ونهارًا لتحقيق الإنجاز وذكر أن عملية تجديد المدرسة تضمنت تركيب لمبات وتجديد شبكة الكهرباء والسباكة، كما قامت بتطوير فناء المدرسة يحتاج وجهزته بالنجيل لحماية الطلاب أثناء اللعب، مختتما بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قاموا تطوير المدرسة وتقديم الخدمات للطلاب والمعلمين، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة خالية من القلق والتوتر لجميع سكان الريف المصري.