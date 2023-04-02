مسلسل جميلة الحلقة 11.. يونس يتسبب في المشاكل بين هاني عادل وريهام حجاج

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 11، مشادة بين جميلة التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وزوجها زياد الذي يجسده الفنان هانى عادل، وأثناء تواجد يونس أبن زياد هانى عادل مع جميلة ريهام حجاج منتظراً والدته نرمين وتجسدها عبير صبرى تتصل به وتلقنه بعض الأمور ليفعلها، تخبر نرمين هشام أن سبب زواجه منها كرهه لزياد ويؤكد لها أن زواجهم في السر ولا يعلم به زياد، يطلب هشام من نرمين الانتظار حتى تنتهي خطة شيري.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 11

يبكي يونس ويشتكي لوالدة زياد أنه تعرض للضرب من جميلة، يهين زياد جميلة و يتهمها بعدم شعورها بيونس كونها ليست أم، تتصل جميلة بهشام وبجواره نرمين ويخبرها أنه في زيارة لبلدته وتطلب منه زيارته، تنزعج نرمين من اتصالها، يشتكي زياد لوالدته تصرف جميلة مع يونس و تؤكد له والدته إنها متأكدة من براءة جميلة مما حدث مع يونس، ضمن أحداث مسلسل جميلة الحلقة 11.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.