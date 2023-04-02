الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جميلة.. تعرف على ملخص الحلقة 11 لريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

عرض مساء اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل جميلة و الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023 وشهدت الحلقة الحادية عشر العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

 

مسلسل جميلة الحلقة 11

تزور نرمين في العيادة باكية تشتكي "كذب" من تصرف جميلة المهين معها وتطلب منه أن يعيد لها حقها، يسأل زياد جميلة عن صدق كلام نرمين و تكذبها جميلة وتطلب منها مساعدتها على تلك الفترة الصعبة، تخبره جميلة بمتاعب العمل بالإضافة إلى مشاكلها الأسرية التي يعلمها، يزور شريف زياد في عيادته ويؤكد له برائته من حريق سيارته ويطلب منه التفاهم والاتفاق من أجل الأزمة التي تسبب فيها فيديو شهيرة الموجود على السوشيال ميديا.

وخلال احداث مسلسل جميلة الحلقة 11 ، تتابع جميلة عملها بدقة وحزم تجاه أحد المخالفين، تزور رحاب شهيرة غاضباً مدافعاً عن شرف أخيها المتوفى، تؤكد لها رحاب أن لديها رسائل بينها وبين أخيها المتوفى تثبت أنها تسببت في وفاته وتعدها بإبلاغ الشرطة وتقابل شهيرة كلامها ببرود، ترسل شهيرة لطارق رسالة صوتية تطلب منه حزم الأمر ووضع نهاية له، ويؤكد لها أن الأمر كاد أن ينتهي.

مسلسل جميلة الحلقة 11.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل جميلة الحلقة 10.. هشام يحاول التفرقة بين زياد وجميلة ريهام حجاج

تفاصيل احداث مسلسل جميلة الحلقة 11

أبناء داليا وطارق يعاتبوها على ما فعلته "نشر الفيديو"، خلال مسلسل جميلة الحلقة 11 وتؤكد لهم سعادتها بما حدث وأنه نتيجة طلاق طارق لها، يخبرها طارق وأبنائها أنها أفسدت حياتهم الشخصية بسبب تصرفها، تنهرهم داليا وتؤكد أن ما فعلته رد فعل لتصرفات والدهم، ترفض داليا الرجوع له وتؤكد انه يريد العودة لها مرة أخرى بسبب أموالها وليس حبها، يطلب طارق منها السماح وترفض بإصرار وقوة.

تخبر آية والدتها برغبة أكرم في العودة للفندق من أجل مي، يزور زياد والدته وتخبره عن استيائها مما حدث بسبب فيديو شهيرة و تطلب منه أن ينصحها بالالتزام، يدرك زياد أن والدته تقول ذلك خوفاً على ترشح أخوه نادر لمنصب مهم.

تحاول جميلة أن تطمئن أكرم وتطلب منه ان يرتاح، تحتضن شهيرة جميلة وتشكرها على موقفها وجميلة تؤكد لها مبتسمة لا داعي للشكر.

أثناء تواجد يونس بن زياد مع جميلة منتظراً والدة تتصل به والدته نرمين وتلقنه بعض الأمور ليفعلها، تخبر نرمين هشام ان سبب زواجه منها كرهه لزياد ويؤكد لها أن زواجهم في السر ولا يعلم به زياد، يطلب هشام من نرمين الانتظار حتى تنتهي خطة شيري.

يبكي يونس و يشتكي لوالدة زياد أنه تعرض للضرب من جميلة، يهين زياد جميلة و يتهمها بعدم شعورها بيونس كونها ليست أم، تتصل جميلة بهشام وبجواره نرمين ويخبرها أنه في زيارة لبلدته وتطلب منه زيارته، تنزعج نرمين من اتصالها، يشتكي زياد لوالدته تصرف جميلة مع يونس و تؤكد له والدته إنها متأكدة من براءة جميلة مما حدث مع يونس.

يخبر هشام شيري برغبة جميلة في الإنجاب و تؤكد له ان خطتها ستتعرض للفشل لو انجبت جميلة، تفكر شيري قليلاً وتغير خطتها.

 

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

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