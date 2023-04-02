الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 11.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تصاعدت أحداث مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج، في الحلقات السابقة، حيث زاد البحث عن موعد الحلقة الحادية عشرة من المسلسل.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل "جميلة"، محاولة شهيرة التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، في التودد لأكرم ابنها والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، بعد محاولته الانتحار بعد انتشار الفيديو المسيء لشهيرة.

وقد حاول أكرم الانتحار، والذي على إثره نقل للمستشفي، حيث طلبت شهيرة من أكرم وهو في المستشفى مسامحتها، ولكن الأخير لم يبالِ لطلبها.

شريف في مسلسل جميلة.. كيف تتجنبي الارتباط بشخصية هشام إسماعيل

 

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 11

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جميلة، استمرار شريف زوج شقيقة جميلة والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، في تخريب حياة جميلة، حيث يحاول تشوية صورتها في نظر شقيقتها من خلال إيهام أنها السبب في الفيديو المنتشر لشهيرة.

وينتظر عشاق المسلسل الحلقة الحادية عشرة، من أجل معرفة ردة فعل شيري بعد زواج نرمين من زوجها، حيث إنها كانت تساعدها في تدبير المكائد لجميلة، من أجل رجوع زياد لها مرة أخرى.

 

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 11 

تجسد الفنانة ريهام حجاج شخصية جميلة وهي الشخصية الرئيسية للعمل، والتي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث تحارب الفساد في عملها وبيتها أيضًا.

تدخل جميلة الكثير من الصراعات التي تسهم في تشكيل أحداث المسلسل، من خلافات حول الميراث مع أفراد أسرتها أو خلافات مع طليقة زوجها والتي تقوم بدورها النجمة عبير صبري.

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مسلسل جميلة الحلقة 10.. هشام يحاول التفرقة بين زياد وجميلة ريهام حجاج

 

هناك الكثير من قنوات عرض مسلسل جميلة الحلقة 11، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يوميًا فى الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

 

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يوميًا الساعة 6:15 مساءً، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساءً، ويعاد الـ5 صباحًا.

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