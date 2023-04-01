شريف في مسلسل جميلة.. كيف تتجنبي الارتباط بشخصية هشام إسماعيل

استطاع النجم هشام إسماعيل أن يخطف الأنظار بسبب دوره في مسلسل جميلة والذي يخوض السباق الرمضاني 2023، للنجمة ريهام حجاج.

مسلسل جميلة

جسد النجم هشام إسماعيل، شخصية شريف، محامي يسعى للوصول إلى أهدافه بأي طريقة، يحب نفسه كثيرًا، يعشق المال ويصطدم بأقرب الأشخاص له من أجل المال، ودائمًا ما يقلل من زوجته.

مسلسل جميلة الحلقة 10

بعيدًا عن شخصية شريف، والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن لهذه الشخصية أن تقع فيها الكثير من الفتيات، ففي السطور التالية توضح الكاتبة ميادة عابدين، خبيرة الإرشاد التربوي، كيفية تجنب الوقوع في حب مثل هذه الشخصيات.

كيف تتجنب الفتيات الارتباط بشخصية مثل شريف؟

نوهت "عابدين" أن مثل هذه الشخصيات منتشرة حولنا، دائمًا ما يتصنعون الود والحب، وذلك في سبيل الوصول للهدف المرجو بغض النظر عن الآخرين.

أشارت خبيرة الإرشاد التربوي، أن شخصية شريف من الصعب اكتشافها من المقابلة الأولى، ولكن مع الوقت يظهر على حقيقته من خلال المواقف المختلفة.

أكدت عابدين، أن مثل هذه العلاقات تساهم بشكل كبير في إصابة الكثير من الفتيات ببعض الإضطرابات النفسية، فمن الضروري الحذر عند اختيار شريك الحياة.

أضافت "عابدين" أن الأسرة لها دور كبير في تحنب تعلق الفتاة بشخص مثل شخصية شريف، من خلال الوعي، وإعطاء الثقة للبنت، من أجل سد الفجوة بين الأبناء والأسرة خاصة في الموضوعات العاطفية.

قصة مسلسل جميلة:

تجسد الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة، وهي الشخصية الرئيسية للعمل، والتي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث تحارب الفساد في عملها وبيتها أيضًا.

تدخل جميلة الكثير من الصراعات التي تساهم في تشكيل أحداث المسلسل، من خلافات حول الميراث مع أفراد أسرتها أو خلافات مع طليقة زوجها والتي تقوم بدورها النجمة عبير صبري.

مسلسل جميلة من الأعمال المميزة والتي فرضت نفسها منذ اليوم الأول من رمضان 2023، حيث يشارك في العمل ريهام حجاج، النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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