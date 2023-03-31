حرق سيارة زياد ومحاولة انتحار أكرم.. أبرز أحداث الحلقة 9 من جميلة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “جميلة” للنجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، والتي ساهمت في تصدر المسلسل لمواقع التواصل الاجتماعي، ففي السطور التالية نقدم لكم أبرز ما جاء بالحلقة.

احداث مسلسل جميلة الحلقة 9

في الحلقة التاسعة شهدت اشتباك الفنانة ريهام حجاج مع شقيقتها بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية عندما اصطحب زياد زوجها عدد من البلطجية، لتهديد شريف والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل.

وفي مسلسل جميلة الحلقة 9 تزوجت عبير صبري، والتي تجسد دور “نرمين” طليقة الفنان هاني عادل زوج جميلة من أحمد وفيق “هشام” زوج صديقتها شيري، في ضربة لها، من أجل السيطرة على أموال الميراث الخاصة بعائلة جميلة.

واعترف هشام، لنرمين، أنه السبب في نشر فيديو فضيحة شهيرة والدة جميلة على مواقع السوشيال ميديا، كما أنه السبب الأول في حرق سيارة هاني عادل من أجل إيهامه بأن شريف هو السبب ردًا على موضوع البلطجية والتهديد.

محاولة انتحار أكرم في مسلسل جميلة الحلقة 9

تضمنت أيضًا الحلقة التاسعة محاولة أكرم شقيق جميلة الذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، الانتحار بسبب الفيديو المنتشر لوالدته شهيرة والتي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر.

أحمد وفيق ويسرا اللوزي يحرقان سيارة هاني عادل

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة، حرق سيارة زياد والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، حيث أقدم هشام وشيري، التي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، حيث يسعى الثنائي لتخريب الحياة على جميلة وزياد.

كما شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة، قيام زوج شيري، بالزواج سرًا من نرمين والتي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، الأمر الذي ينذر بمزيد من الإثارة في الحلقات القادمة.

قصة مسلسل جميلة

تجسد الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة، وهي الشخصية الرئيسية للعمل، والتي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث تحارب الفساد في عملها وبيتها أيضًا.

تدخل جميلة الكثير من الصراعات التي تساهم في تشكيل أحداث المسلسل، من خلافات حول الميراث مع أفراد أسرتها أو خلافات مع طليقة زوجها والتي تقوم بدورها النجمة عبير صبري.