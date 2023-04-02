الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 11.. شهيرة في ورطة بسبب شقيقة زوجها

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

انطلقت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، والذي خطف الأنظار منذ الحلقة الأولى ، خاصة مع تصاعد الأحداث والصراعات بين أبطال العمل الدرامي.

 

احداث مسلسل جميلة الحلقة 11

شهد مسلسل جميلة الحلقة 11، مشهد يجمع بين شقيقة صبري عبد المنعم، وشهيرة زوجته والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر.

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مسلسل جميلة الحلقة 11.. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل

وخلال احداث مسلسل جميلة الحلقة 11 ، اتهمت شقيقة زوج شهيرة بأنها السبب في وفاته، حيث هددتها بأن علاقتها بطارق نصار والذي يجسد دوره الفنان سامح الصريطي، السبب في وفاة شقيقها.

على الفور اتصلت شهيرة بطارق من أجل إجبار زوجته على نشر فيديو للاعتذار من أجل السيطرة على الفضيحة التي تسببت فيها داليا زوجة طارق نصار، والتي تسعى بكل الطرق في الإنتقام من شهيرة.

من جانبه أخبرها طارق نصار، أنه جمع أولاده مع زوجتة من أجل إجبارها على الإعتذار بفيديو، حيث أشتد الحديث بين طارق وزوجته، ترك على إثرها المنزل.

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مسلسل جميلة الحلقة 11 بعد قليل.. هل ستنجح عبير صبري في الإيقاع بين ريهام حجاج وزوجها؟

 

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 11

تجسد الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة، وهي الشخصية الرئيسية للعمل، والتي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث  تحارب الفساد في عملها وبيتها أيضًا.

تدخل جميلة الكثير من الصراعات التي تساهم في تشكيل أحداث المسلسل، من خلافات حول الميراث مع أفراد أسرتها أو خلافات مع طليقة زوجها والتي تقوم بدورها النجمة عبير صبري.

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً في الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحًا.

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