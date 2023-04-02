الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل «جميلة».. ريهام حجاج ترغب في الإنجاب وشيري تغير خطتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج

شهدت الحلقة الحادية عشر مسلسل جميلة الكثير من المفاجآت، والتى تخوض بطولته الفنانة الشابة ريهام حجاج والنجمة الكبيرة سوسن بدر، والفنان هانى عادل والنجم الكبير سامح الصريطي وتشارك به ضمن الماراثون الرمضاني الحالي 2023.

وشهدت الحلقة أخبار هشام الذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق شيري وتجسده الفنانة يسرا اللوزى، برغبة جميلة ريهام حجاج في الانجاب وتؤكد له أن خطتها تتعرض للفشل لو انجبت جميلة، تفكر شيري فى تغير خطتها.

ويشتكي زياد هاني عادل لوالدته تصرف جميلة ريهام حجاج مع يونس وتؤكد له والدته أنها متأكدة من براءة جميلة مما حدث مع يونس.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 

أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

الحلقة الحادية ريهام حجاج سوسن بدر سامح الصريطي المارثون الرمضاني يسرا اللوزي أحمد وفيق

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