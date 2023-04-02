الحلقة 11 من «رسالة الإمام».. قائد الشرطة يزور المطلب في سجنه

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل رسالة الإمام، الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولة الفنان خالد النبوي، إلى السجن ليزور المطلب وهو يقبع داخل الزنزانة في انتظار قرار ابن الوالي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الحادية عشر

في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل رسالة الإمام، يدخل قائد الشرطة الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان نضال الشافعي إلى السجن برفقة أحد جنوده، لينظر في الزنزانة التي يتواجد فيها المطلب - الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان وليد فواز-، ليسأل عن حاله ليجيبه حارس الزنزانة بأنه على هذه الحالة منذ أمس.

يأمر قائد الشرطة السجان بفتح باب الزنزانة؛ ليتوجه إلى المطلب ويسأله عن حاله، فيجيبه المطلب بأنه لم يرد عليه السلام لأنه كان يتذكر شعرا قديما يحبه؛ ليقول له قائد الشرطة اسمعني، فيجيبه المطلب في سخرية "لم أكن أعرف أنك تحب الشعر واحسبك انك تبتعد عن الاستمتاع به الف الف ذراع".

ويلح عليه قائد الشرطة بأن يسمعه الشعر، فينشد المطلب قائلا:

إِذا المَرءُ لَم يَحتَل وَقَد جَدَّ جَدُّهُ *** أضاعَ وَقاسى أَمرُهُ وَهوَ مُدبِرُ

وَلكِن أَخو الحَزمِ الَّذي لَيسَ نازِلا *** به الأَمرُ إِلّا وَهوَ لِلأَمرِ مُبصِرُ

يرد قائد الشرطة بأنه لم يسمع بهذا الشعر من قبل، ليجيبه قائلا: "ثابت بن جابر".

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

ويذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.