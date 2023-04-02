سفراء دولة التلاوة.. دعاء يثلج الصدور للشيخ هانى الحسيني من بريطانيا

عرضت قناة الناس، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، لقطات من دعاء للشيخ هاني الحسيني، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى بريطانيا، أثناء إمامته الصلاة.

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.