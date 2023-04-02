الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفراء دولة التلاوة.. دعاء يثلج الصدور للشيخ هانى الحسيني من بريطانيا

هانى الحسيني
هانى الحسيني

عرضت قناة الناس، تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، لقطات من دعاء للشيخ هاني الحسيني، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى بريطانيا، أثناء إمامته الصلاة. 

سفراء دولة التلاوة

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية. 

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

هاني الحسيني دعاء وزارة الأو قاف بريطانيا إمامته الصلاة شهر رمضان

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