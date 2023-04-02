مصرع صاحب ورشة غرقًا داخل ترعة النوبارية بمحافظة البحيرة

لقى، منذ قليل، صاحب ورشة كاوتش مصرعه غرقًا داخل ترعة النوبارية أمام قرية العباس التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، وتم استخراج الجثة، وجار نقلها إلى مستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع حادث غرق لشخص فى العقد الخامس من العمر، داخل ترعة النوبارية أمام قرية العباس بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "أحمد علي أحمد عاشور"51 سنة مقيم بقرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حماده وتم استخراج الجثة وتم التحفظ عليها داخل مستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، برئاسة المستشار أيمن عزمى وكيل النائب العام والذى قرر التصريح بدفن الجثة، عقب عمل تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.