بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي اتجاه الاسكندرية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز وتم نقل جميع المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة " قدري ج.س"، 22 سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، مصاب بكدمه بالعين اليمني نزيف بالانف، و"علاء.ع.ج" 40 سنة مقيم بناحية محافظة كفر الشيخ، مصاب بكدمه البذراع الأيمن اشتباه كسر بالانف،"عمر.ع.ح" 16 سنة مقيم بناحية محافظة كفر الشيخ، مصاب بكدمه بالجانب الأيمن كدمه بالكوع، و"محمد.ع.ك"، 35 سنة، مقيم بناحية محافظة كفر الشيخ، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.