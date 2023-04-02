أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.. «حمادة فتح الله» يصالح إيمان العاصي

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 تفاجئ دلال التي تمثل الزوجة الثانية لجعفر، محمد رمضان، وتجسد شخصيتها النجمة إيمان العاصي، بقدوم والدها حمادة فتح الله لها في منزلها والذي يعتبر أحد أعداء محمد رمضان زوجها في المسلسل.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وقال لها والدها في حضور الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدة رمضان صفصف: «العدواة مش بتدوم أنا هفضل أبوكي مهما حصل كفاية سنين جفاء وإنتي حرماني أخدك في حضني، بلاش تصالحي أخواتك أنا هونت عليكي تحرميني منك مبقاش ليا قيمة عندك» ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.

وأضاف: «هتفضلي بنتي مهما حصل ومفيش عدواة بينا هتدوم لازم نتصالح ومليش دعوة بأخواتك اللي ظلموكي أنا ليا إني عايز بنتي».

ثم أخذ فتح الله ابنته إيمان العاصي في حضنه، ويخبي أمر الصلح بينهم على زوجته بعدما يخبرها أنه كان طوال ذلك الوقت في القهوة ولم يمر على إيمان العاصي أو يقوم بمصالحتها.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتأخذ قناة dmc العرض الحصري للمسلسل الذي يعتبر التعاون الثالث بين المخرج محمد سامي ومحمد رمضان فسبق وتعاونا في مسلسل "البرنس" و"الأسطورة" خلال عامي 2016 و2020 وحققا نجاح معًا.

انتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.