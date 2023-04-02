الأحد 02 أبريل 2023
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حوادث

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

جريدة الدستور

يأست من كثرة خلافاته معها طالبته مرارًا بالكف عن التشاجر واهانتها أمام الجيران في العقار الذي يسكنونه بمدينة ٦ أكتوبر، إلاّ أنه كان لا يسمع الا صوته وفي آخر مرة تشاجرا فيها ترك المنزل بلا عودة فقررت الزوجة العمل لتلبية حاجة ابنائها الا ان الزوج كان لا يفكر سوى في الانتقام فانتظرها في الشارع وما ان رآها قادمة هرع نحوها ممزقا جسدها بسلاح ابيض وانهى حفلة التعذيب بنحر عنقها وسط صرخات المارة الذين تجمعوا حوله وكان برفقتهم شقيق الزوجة الضحية الذي كان يلحق بشقيقته وانهالوا عليه بالضرب حتى انقذته قوات الشرطة من بين ايديهم قبل الفتك به. 

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الجريمة التي وقعت احداثها في منطقة أبناء الجيزة بمدينة ٦ أكتوبر تلقت بها مديرية امن الجيزة اخطارا حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة ضباط قسم شرطة اكتوبر ثالث بالانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ الوارد بقتل رجل لزوجته وسط الشارع، انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم اكتوبر ثالث وتبين ان الاهالي تجمعوا حول المتهم وانهالوا عليه بالضرب وكان من بينهم شقيق الزوجة الضحية الذي حاول الثأر منه الا ان الضباط انقذوا المتهم من بين ايديهم وتم نقله الى المستشفى. 

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أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث إلى أن الزوج فكهاني وزوجته توجد بينهما خلافات اشرية ترك على اثرها الزوج المنزل وقرر التخلص من زوجته فانتظرها في الشارع ومزق جسدها بعدة طعنات ثم نحر رقبتها. 

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تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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