الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء قبل الإفطار ودعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء
دعاء

دعاء قبل الإفطار يردده الصائم يوميًا مع اذان المغرب، فأكدت السنة النبوية أن للصائم دعاء لا يرد، وأوضحت دار الإفتاء فضل دعاء قبل الإفطار للصائم في رمضان، وذكرت أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذه الدعوة كما قال النبي «صلى الله عليه وسلم» للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.

لذا يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء قبل الافطار في اليوم الحادي عشر من رمضان، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

 

دعاء قبل الافطار

اللهم لكَ صُمت وعلى رِزْقِكَ أفطرت، فتَقَبَّلْ مِنِّي، إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العَلِيمُ”،”اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ.

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من دعاء قبل الإفطار.. “اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. 

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

 

ربى انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين، اللهم اجعل أيامنا القادمة حاملة لنا من الخير فوق ما نرجوا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم موتانا واشف مرضانا واجعلها أيام خير ﻷمورنا كلها.

من دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان، اللهم ارفع عنا البلاء ارفع المرض من أجسامنا واجبرنا جبرا برضاك يتعجب له أهل السماء والأرض أنك مجيب الدعاء

من دعاء اليوم الحادى عشر من رمضان، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ.

اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى لي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي، وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من خاصة المحبوبين إليك واجعلنا من المقبولين في الأرض وفي السماء، اللهم اجعلنا من المحسنين وأجزنا جزاء المحسنين يوم الدين، اللهم آمين يا رب العالمين.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان، اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

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