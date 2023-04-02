علي جمعة يكشف سبب منع ظهور الشيخ عبدالعزيز حصّان على التلفزيون

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، سبب منع ظهور الشيخ محمد عبدالعزيز حصّان، في التلفزيون، موضحًا أن الكفيف لا يستطيع أن يتعامل مع الكاميرا وآلية التصوير، ومتابعة المخرج مع الشيخ من الإشارة ليتحدث عن الوقت أو الفاصل وبذلك الشيخ الكفيف لا يستطيع التعامل معه.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "مصر دولة التلاوة"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن إدارة الإذاعة والتلفزيون سمحت للشيخ محمد عبدالعزيز حصّان، بالظهور دون غيره، بسبب أنه لديه فرط في الدقة والالتزم بالوقت المٌحدد له بالقراءة.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ محمد عبدالعزيز حصّان، ذات مرة قرأ القرآن في مسجد السيدة زينب فجرًا، وبعدها توجه إلى طنطا ليقرأ في مسجد السيد البدوى وكان مذاع على الهواء مباشرة، وكان متصدر المشهد وقتها مع الشيخ محمد أحمد شبيب.

ورحل الشيخ حصّان في 2 مايو عام 2003، وصلى عليه صلاة الجنازة في مسجد السيد أحمد البدوي بطنطا.