الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التموين» تستلم أكثر من 5 ملايين طن قصب من المزارعين منذ بداية الموسم

قصب السكر
قصب السكر

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية نحو 5 ملايين و887 ألفًا و445 طن قصب من المزارعين منذ بداية موسم توريد محصول القصب في ديسمبر الماضي، وحتي أمس السبت.

وقال اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن كميات القصب التي تم استلامها من المزارعين تم إنتاج منها نحو 631 ألف طن سكر أبيض، وجار حاليًا تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يشار إلى وزارة التموين تستهدف خلال موسم توريد القصب 2023 استلام نحو 8 ملايين طن قصب لإنتاج 850 ألف طن سكر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر والصناعات التكاملية الصناعات الصناعات أ الصناعات التكاملية المخزون الاستراتيجي اللواء عصام البديوي

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