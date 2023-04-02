الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس «مياه البحر الأحمر» يتفقد مواقع الشركة بـ القصير

رئيس مياه البحر الأحمر
رئيس مياه البحر الأحمر

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، جميع مواقع الشركة بمدينة القصير، حيث تفقد محطة تحلية المياه بمدينة القصير طاقة ٨٠٠٠ م ٣ / يوم لمتابعة سير العمل.

كما تفقد رئيس شركة مياه البحر الأحمر أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بالمحطة، والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بكمية ١٥٠٠ م٣/ يوم، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية المياه بالقصير إلى ٩٥٠٠  آلاف م ٣/ يوم.

على جانب آخر، تفقد رئيس شركة المياه بالبحر الأحمر محطة الصرف الصحي الفرعية بالمستعمرة بالقصير، وكذلك تفقد أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بالمدينة.

وشدد عيسى، خلال جولته بجميع مواقع عمل الشركة، على الالتزام بكل الإجراءات القياسية للتشغيل والصيانة والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية بالمحطة، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات مراقبة جودة المياه المنتجة من المحطة، والتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية والصحية.

 

وأكد عيسى، خلال جولته بمواقع الشركة، ضرورة الالتزام بكل معايير التشغيل والصيانة وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بجانب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتأمين وصول المياه للمواطنين، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب مع الاستمرارية في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

رئيس مياه البحر الأحمر
رئيس مياه البحر الأحمر
رئيس مياه البحر الأحمر
رئيس مياه البحر الأحمر
أعمال الإحلال والتجديد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد عيسى شركة المياه مدينة القصير محطة تحلية

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