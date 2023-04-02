الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ حفريات يستعرض تفاصيل اكتشاف سلحفاة من عصر الديناصورات (فيديو)

اكتشاف سلحفاة من
اكتشاف سلحفاة من عصر الديناصورات

كشف الدكتور محمد قرني إسماعيل، أستاذ الحفريات، عن تفاصيل مهمة بشأن اكتشاف سلحفاة من عصر الديناصورات، موضحًا أنه جرى الكشف عن هذه الحفرية منذ 3 سنوات.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "استمر العمل على هذا الاكتشاف فترة طويلة، ليكون كشفًا أثريًا جميلًا، فيما جرى توثيق اكتشاف السلحفاة بمجلة دولية".

وأوضح أن الاكتشاف انضم إليه بعد ذلك أساتذة من العلماء اليابانيين والإسبانيين، متابعًا: "هذه الحفرية لها صفات معينة ليست موجودة في باقي الحفريات مثيلتها بنفس الوقت، ولذا أعطيناها تسمية جديدة لجنس ونوع جديد".

وأوضح إسماعيل، أنه جرى مقارنة هذا الكشف بـ 20 سلحفاء أخرى في العالم كله، لتصنيفها بشكل دقيق، لافتا إلى أن كل عام نتوصل لاكتشاف حفري، لا سيما أن منطقة الخارجة واعدة بالحفريات، مضيفا: "كل سنة بيخرج منها شغل واكتشافات، وهناك المزيد من السلاحف، كما أن هناك نحو 50 هيكلا آخر ليسوا في صورتهم الكاملة".

الديناصورات اكتشافات العلماء اليابانيين برنامج هذا الصباح كشف أثري

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول لسعر عادل

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

توقيع جزاء إداري على رئيس الوحدة المحلية بأبو تيج بسبب تمثال

مي عبد الحميد: 2300 مواطن سددوا مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن كل المصريين 4»

موعد إجازة عيد الفطر 2023 في القطاع الحكومي والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

على طريقة «الباصون».. هكذا يصوم الأقباط

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعًا ضد التعديلات القضائية