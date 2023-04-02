أستاذ حفريات يستعرض تفاصيل اكتشاف سلحفاة من عصر الديناصورات (فيديو)

كشف الدكتور محمد قرني إسماعيل، أستاذ الحفريات، عن تفاصيل مهمة بشأن اكتشاف سلحفاة من عصر الديناصورات، موضحًا أنه جرى الكشف عن هذه الحفرية منذ 3 سنوات.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "استمر العمل على هذا الاكتشاف فترة طويلة، ليكون كشفًا أثريًا جميلًا، فيما جرى توثيق اكتشاف السلحفاة بمجلة دولية".

وأوضح أن الاكتشاف انضم إليه بعد ذلك أساتذة من العلماء اليابانيين والإسبانيين، متابعًا: "هذه الحفرية لها صفات معينة ليست موجودة في باقي الحفريات مثيلتها بنفس الوقت، ولذا أعطيناها تسمية جديدة لجنس ونوع جديد".

وأوضح إسماعيل، أنه جرى مقارنة هذا الكشف بـ 20 سلحفاء أخرى في العالم كله، لتصنيفها بشكل دقيق، لافتا إلى أن كل عام نتوصل لاكتشاف حفري، لا سيما أن منطقة الخارجة واعدة بالحفريات، مضيفا: "كل سنة بيخرج منها شغل واكتشافات، وهناك المزيد من السلاحف، كما أن هناك نحو 50 هيكلا آخر ليسوا في صورتهم الكاملة".