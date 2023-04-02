الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي عن نظم الامتحانات

مركز تنمية القدرات
مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، تنفيذ برنامجه التدريبي عن "نظم الامتحانات وتقويم الطلاب"، والذي يتم تقديمه بصفة دورية لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقالت جامعة سوهاج في بيان لها منذ قليل، إن الجامعة تحرص على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بصفة مستمرة فيما يتعلق بالعملية التعليمية واستراتيجيات التدريس ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب، إلى جانب تطوير مهاراتهم واتجاهاتهم بما يمكنهم من تقويم كافة نواتج التعلم لدى الطلاب طبقاً لمعايير التقويم الجيدة، والتحول من ثقافة الامتحانات التحريرية كأداة وحيدة لقياس نواتج التعلم المعرفية، إلى ثقافة أدوات التقويم الشاملة التي تقيس كافة نواتج التعلم.

وأضافت أن التدريب اشتمل على التعريف بأهم أشكال أسئلة إنتاج الاستجابة واختيارها ومعرفة الفرق بينهما، التقويم المنظومي وأهم مميزاته، مراحل إعداد الامتحان، وتوضيح دور كل نوع من أنواع التقويم في القياس والتشخيص والعلاج وتحقيق نواتج التعلم، كما تضمن أيضاً الجوانب السلوكية بحيث يظهر المشارك اتجاهاََ إيجابياً نحو استخدام الإتجاهات الحديثة في التقويم، حيث طبق المشاركون العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية شاملة المحاضرات وورش العمل وأنشطة تدريبية متنوعة لتحقيق أهداف البرنامج، موضحاً انه شارك بالتدريب ٢٢ عضو هيئة تدريس، وحاضر به الدكتور صبري باسط الأستاذ بكلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

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