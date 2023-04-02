إصابة 9 فى انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، بأرض زراعية بطريق "منيا القمح- الزقازيق" نطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأرض زراعية بطريق "منيا القمح- الزقازيق"، مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.