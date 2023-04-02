الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار فى سوهاج

قطار
قطار

لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام إحدى القطارات به حال عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الساحل في سوهاج.


كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته، صدمه قطار بدائرة مركز البلينا، وتم نقله للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وبالفحص تبين، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، ورود محضر لمركز شرطة البلينا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج برئاسة المأمور يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تبلغ من سائق القطار الروسي الأقصر– القاهرة بأنه عقب مروره من محطة سكة حديد البلينا بمنطقة الساحل دائرة المركز، تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فقام بإطلاق آله التنبيه عدة مرات ولم يستجب واصطدم به وتوفـي.

بالمعاينة تبين أنه شخص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر يرتدي جلبابًا بلديًا رمادي اللون أسفله جلباب آخر بني فاتح وتوفـي وبه إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم والرأس.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي، لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

النيابة العامة سوهاج مصرع

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