«الجيش يثأر للشهداء» يعبر بالحلقة العاشرة لمسلسل «الكتيبة 101» إلى التريند

تصدر مسلسل "الكتيبة ١٠١"، بين الأعلى بمؤشرات البحث في جوجل، بعد تطور بالأحداث في الحلقة العاشرة، دفع الجمهور المصري والعربي، يبحثان عنها.



وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "الكتيبة ١٠١"، تطورا كبيرا في الأحداث حيث قام الجيش بعملية جوية لاستهداف المتورطين فى اقتحام الكتيبة 101، وذلك بعد رصدهم من قبل المخابرات الحربية.



كما نفذت القوات المسلحة عملية نتج عنها مقتل الكثير من الإرهابيين والتكفيريين المتورطين فى اقتحام القطاع 101 وتفجيره.



وذهب الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) لزيارة صديقه إسلام (إسلام جمال)، ويرى صديقه منهار بعدما فقد قدميه الاثنين في المداهمة التي شارك بها، وهو ما وضعه في حالة نفسية سيئة تجعله لا يرغب في أن يراه أحد في هذا الوضع.



كما طلب المقدم خالد (آسر ياسين) من الشيخ موسى (خالد الصاوي) ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، من كبار سيناء أن يتحدثوا مع الأهالي ويشرحوا لهم أن الإجراءات التي يقوم بها الجيش هي لمصلحتهم، وأن المداهمات كما تهدف للقضاء على الإرهاب هي تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، حيث يسعى الإرهابيين إلى قلب أهالي سيناء على الجيش.



وشهدت الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101 كشف الشيخ موسى "خالد الصاوى" أمر "الدكتور وحيد" فتحى عبد الوهاب وأنه متزوج سرا، وأحضر زوجته إلى سيناء، كما أكد له أنه بالتالى بات متأكدا من أنه يعمل فى تهريب السلاح، مطالباً إياه بتنفيذ أوامره وطرده من القبيلة وسيناء كلها.



وبالتالى شك الدكتور وحيد فى التكفيريين وتحديداً وليد فواز "أبو أسامة" أن يكون نفذ تهديده وهو من أخبر الشيخ موسى، حتى يعمل وحيد معهم، ولكن وليد فواز أخبره بأنه لم يقل شيئاً، قائلاً: "إحنا عايزينك تبقى معانا علشان إنت ذكى، ومكانك وسطنا أفضل ليك، ولكن مطلوب منك شرط واحد تثبت بيه ولائك بأن تذبح عمك الشيخ موسى".



كما تحدثت السيدة السيناوية مها (وفاء عامر) مع رجال الأمن بالرغم من تهديد التنظيم الإرهابي لها، خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 وتخبرهم أن الإرهابيين عادوا إلى منازلهم مرة أخرى بالأسلحة بعد عملية التفتيش التي قام بها الجيش في المنطقة بعد التفجير.

مسلسل الكتيبة ١٠١

ويضم مسلسل الكتيبة 101، نخبة من أبرز النجوم، منهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.