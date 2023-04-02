الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شابين صدمتهما سيارة ملاكى بطريق دمنهور

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد طريق دمنهور حادث مروع عقب اصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء عبورهما الطريق.

 

وأصيب الشابان بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورهما الطريق بمدينة دمنهور بالبحيرة.

 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة شخصين إثر إصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق بشارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور بالبحيرة. 



أسفر الحادث  عــــــن إصابة: "بسملة م. م 18 سنة- دمنهور -كدمات متفرقة بالجسم وأشرف م. ص24 سنه - دمنهور- كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لاجراء الإسعافات الأولية للحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 

إجراء الإسعافات اثناء عبور إسعاف إخطار إصابة شابين

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