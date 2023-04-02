«حكاوى القهاوى»| مربى عصافير يكشف رحلته مع إنتاج سلالات جديدة (فيديو)

قال أحمد محمد، أحد مربي العصافير، إنه يعمل في المجال منذ 10 سنوات، وهذه فترة طويلة، لأن أغلب المربين هواة فقط، يقومون بتربية العصفور سنتين أو ثلاثًا.

وأضاف، خلال برنامج "حكاوي القهاوي" على قناة "الحياة" مع الإعلامية رشا الجمال، أنه يقوم بعمل تزاوج بين العصافير، لإنتاج أصناف جديدة، بأحجام وألوان جديدة.

وتابع: "عشان أوصل لعصفور يرضيني في الحجم واللون مش أقل من 4 أجيال"، منوهًا بأنه يعتبر التجارة في العصافير "فن".

وعن أصوات العصافير، قال: "صوت العصافير البعض يقول مزعج لكن أنا خدت عليه وحبيته، وكل عصفور عندي له اسم، وأعرفهم واحد واحد".

وأردف: "أفضل مكان لتربية العصافير هو المكان المقفول، لأن العصفور هو عصفور قفص واخد على جو معين، لكن تربيته في الهواء الطلق تصيبه بالمرض".

وواصل: "طائر الريمبو هو المفضل بالنسبة لي، لأنه يتميز بألوان قوس قزح، وشكله حلو، وكل سنة شكله بيتغير وألوانه بتتغير".