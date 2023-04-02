محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان فى المسجد الأحمدى بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، بحضور العميد هاني محمد عامر، المستشار العسكري، واللواء محمد شوبير، مساعد مدير الأمن، والشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ رمضان الشاذلي، ثم كلمة للشيخ محمود الهلالي أمام المسجد الأحمدي بطنطا، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، حيث ضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات حضر إلى هذا المسجد قبيل اتخاذ قرار الحرب.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقيادات القوات المسلحة، وشعب الغربية، بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

وأكد المحافظ أن الجيش المصري استطاع الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التي كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصري كعادته استطاع تحطيم المستحيل.

وحرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على مشاركة الأطفال الأيتام إفطارهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، وذلك من خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أحد دور الرعاية بحضور 30 يتيمًا من أبناء وبنات المحافظة، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال الزيارة، استمع الحضور للقرآن الكريم والأناشيد الدينية، إلى جانب الاستماع لأحد الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر، كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأولاد والبنات الحاضرين.

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان