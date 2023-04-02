الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان فى المسجد الأحمدى بطنطا

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، بحضور العميد هاني محمد عامر، المستشار العسكري، واللواء محمد شوبير، مساعد مدير الأمن، والشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ رمضان الشاذلي، ثم كلمة للشيخ محمود الهلالي أمام المسجد الأحمدي بطنطا، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، حيث ضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات حضر إلى هذا المسجد قبيل اتخاذ قرار الحرب.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقيادات القوات المسلحة، وشعب الغربية، بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

وأكد المحافظ أن الجيش المصري استطاع الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التي كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصري كعادته استطاع تحطيم المستحيل.

وحرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على مشاركة الأطفال الأيتام إفطارهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، وذلك من خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أحد دور الرعاية بحضور 30 يتيمًا من أبناء وبنات المحافظة، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وشيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال الزيارة، استمع الحضور للقرآن الكريم والأناشيد الدينية، إلى جانب الاستماع لأحد الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر، كما قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأولاد والبنات الحاضرين.

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان من المسجد الأحمدي بطنطا الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العشاء والتراويح العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

هل تؤثر الاستراتيجية الجديدة للخارجية الروسية على علاقاتها مع دول العالم؟

الناتو: المقاتلات الفنلندية تتدرب مع طائرات الحلف فوق سماء البلطيق

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تجاوزات من جماهير الأهلى فى مباراة الهلال

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان فى المسجد الأحمدى بطنطا

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ