الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: تفقد الرئيس السيسي لمقاتلي القوات المسلحة رسالة للداخل والخارج

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تفقد الرئيس السيسي للقوات المسلحة المصرية والارتكازات الأمنية بشرق القناة، ولقاء مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، قائلًا إنها زيارة مهمة وفي توقيت هام للغاية في ذكرى نصر العاشر من رمضان 1973.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بإعراب الرئيس السيسي عن سعادته بوجوده وسط أبناءه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وتأكيده على فخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي، والتواجد بينهم في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة السيسي للارتكازات الأمنية ومقاتلي القوات المسلحة المصرية، شرق قناة السويس رسالة للداخل والخارج، بأن القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد والجاهزية لمختلف الظروف وعلى مستوى تدريبي عالٍ.

واختتم النائب احمد محسن، بالإشارة إلى أن زيارة الرئيس في ذكرى نصر أكتوبر، تؤكد ما لهذه الذكرى الغالية في داخل قلوبنا من تقدير واحتفاء، فنصر العاشر من رمضان نصر كبير مؤزر، لا يضاهيه نصر في التاريخ العسكري الحديث.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المسلحة المصرية العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: نصر أبوزيد.. طفل يصاحب القرآن وتعانده أقداره

على لطفى وياسر إبراهيم يشتبكان مع لاعبى الهلال

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويخفض الأسعار ويجذب المستثمرين

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

أيادى البناء لا تتوقف.. «الدستور» تتابع سير العمل فى «المونوريل» و«القطار السريع»

وجبات متكاملة من «التحالف الوطنى للعمل الأهلى» للأسر الأولى بالرعاية: «فطاركم وسحوركم علينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتي.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

صور

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

ندوة شرنقة يوسف شاهين دار أطياف بحضور الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل

ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر؟

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ