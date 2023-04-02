الحادى عشر من رمضان.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد 2 أبريل 2023

حالة الطقس من الموضوعات الأكثر بحثا هذه الأيام مع التقلبات الجوية التي نعيشها خلال الأيام الماضية مع يجعل البحث عن حالة الطقس ضرورة ملحة قبل الخروج للاستعداد الجيد.

الحادي عشر من رمضان.. حالة الطقس اليوم الأحد 2 أبريل 2023

ننشر لكم في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الأحد 2 أبريل 2023 وتوقعات درجات الحرارة للاستعداد الجيد.

تبدأ توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد بتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الجو يسودها طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون دافئا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27- 15

- أكتوبر 27- 15

- بنها 27- 15



- دمنهور 26- 15

- وادي النطرون 26 - 14

- كفر الشيخ 26- 15

- المنصورة 26- 15

- الزقازيق 27- 15

- شبين الكوم 27- 15

طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 24- 14

- الإسماعيلية 28- 13

- السويس 27- 13



- العريش 25- 14

- رفح 24- 13

- رأس سدر 27- 14

- نخل 25- 08

- كاترين 22- 06

- الطور 26- 16

- طابا 25- 14

- شرم الشيخ 27- 16

- الإسكندرية 25- 14

- العلمين الجديدة 25- 13

- مطروح 26- 13

- السلوم 26- 13

- سيوة 27- 12.

- رأس غارب 26 - 14.

- الغردقة 27- 16.

- سفاجا 26- 15.

- مرسى علم 26- 16.

- شلاتين 28- 18.

- حلايب 25- 17.

- أبو رماد 24- 16.

- رأس حدربة 27 - 17.

- الفيوم 27- 13.

- بني سويف 27- 12.

- المنيا 27- 12.

- أسيوط 28- 13.

- سوهاج 28- 13.

- قنا 29- 15.

- الأقصر 30- 16.

- أسوان 30- 16

- الوادي الجديد 30- 14

- أبو سمبل 29- 16