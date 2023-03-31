الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. توقعات الطقس ودرجات الحرارة خلال 72 ساعة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى البرودة صباحًا، ويميل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 31 مارس 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 1 أبريل 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 2 أبريل 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. توقعات الطقس ودرجات الحرارة خلال 72 ساعة بالمحافظات

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