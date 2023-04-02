الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد سياحى صينى يشيد بتطور مصر فى «البنية التحتية»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار وفد صيني تستضيفه هيئة تنشيط السياحة حالياً في زيارة تعريفية لمصر تستمر حتى 4 أبريل المقبل، مدينة  الغردقة، في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه لهم الهيئة، للتعرف على المقومات السياحية والفندقية المتنوعة للمدينة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة.

 

وأشاد الوفد الصيني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية وخاصة التسهيلات التي وجدوها في شبكة الطرق والمواصلات بالقاهرة والأقصر وما تتمتع بها من مناظر جمالية، مشيدين أيضاً بالتسهيلات الموجودة في أماكن دخول المزارات الأثرية المتنوعة.

 

كما أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه من معالم وأماكن سياحية وأثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرين إلى شغف السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية في مصر.

 

وأكدوا على أهمية اللوحات إلإرشادية والتعريفية الموجودة بالأماكن السياحية والأثرية، وأهمية وجود بعضها باللغة الصينية والتي بدأت وزارة السياحة والآثار في تنفيذها في بعض الأماكن والمطارات بمصر.

 

ووصل الوفد الصيني، عبر  مطار القاهرة الدولي، ويضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وتم دعوتهم بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

 

 وقام مكتب الهيئة بالمطار باستقباله وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتقديم  بعض الهدايا التذكارية لهم.

 

وتم تنظيم هذه الزيارة التعريفية للوفد الصيني بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وهو ما يأتي أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.

الوفد الصيني هيئة تنشيط السياحة الغردقة البرنامج السياحى المقومات السياحية الخدمات الفندقية البنية التحتية

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