السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسلسل «رسالة الإمام» الحلقة 10.. الشافعى يتعرض للاختناق بسبب حريق غرفته

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يحاكي السيرة الذاتية للإمام محمد بن إدريس الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، بظهور النيران تلتهم ورقيات ومراسلات ومدونات علم الشافعي في حجرته، ويظهر الشافعي ملقى على الأرض بجوار النيران، دون أن يشعر أحد من أفراد المنزل.

وتنتقل الكاميرا وتظهر زوجة الشافعي وهي تصلي  وتناجي ربها، وفور انتهائها من الصلاة تسمع صراخ ابنتها التي انتبهت للنيران التي اشتعلت بغرفة الشافعي.

بعضهن يحاولن إطفاء النيران بقطع الأقمشة الصوفية، ويصل ابن الشافعي ويحاول إخراجه من الغرفة الذي بدا عليه الاختناق من أدخنة النيران، وحاولت زوجته الشافعي إنقاذ كتب وورقيات الشافعي وإطفاء ما أصابها من النيران، وبعد أن تم إطفاء النيران، واستطاع الشافعي أن يتحدث، سأل عن الكتاب لتجيب زوجته بأنه محفوظ بإذن الله. 

وعرضت اليوم السبت العاشر من شهر رمضان أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام الذي يقدم دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي، عن قصة حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

ويقوم ببطولة الحلقة العاشرة حسب الظهور كل من : فاتن سعيد، مونيكا هاني، سماح السعيد، جيهان خليل، أحمد غزي، سامح السيد، سلمى أبوضيف، خالد القيش، النجمة أروى جودة، أمنية العربي، أمير صلاح الدين، فدوى عابد، أحمد عابد، محمد علاء، حمزة العيلي، خالد أنور، أيمن طعمة، الفنان القدير  جمال عبدالناصر، أحمد رفعت، أحمد الرافعي. 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

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