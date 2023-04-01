السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل سره الباتع .. ريم مصطفى وأحمد فهمي قصة حب تُعلن في ميدان التحرير

ريم مصطفى وأحمد فهمي
ريم مصطفى وأحمد فهمي

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف بوادر قصة حب تجمع سارة (ريم مصطفى) وحامد (أحمد فهمى) وذلك بعدما توطدت علاقتهما منذ أن تعرفا على بعضهما وبدأ العمل على كشف لغز سر السلطان حامد الذى كان يقاوم الحملة الفرنسية فى إحدى قرى محافظة المنوفية، وذلك من خلال ورق قديم تم إيجاده فى مقامات السلطان المختلفة وتطورت العلاقة من صداقة وإعجاب إلى حب.

 مسلسل سره الباتع 

وتطورت علاقة سارة وحامد خلال الأحداث حتى شهدت الحلقة العاشرة من العمل اعتراف سارة بحها لحامد فى ميدان التحرير وتحديداً يوم 11 فبراير وهو اليوم الذى شهد تنحى مبارك عن الحكم إذ تواجدت سارة مع الثوار واصطحبت حامد معه، حيث إنه بمجرد إعلان خطاب التنحى أعلنت سارة حبها لحامد الذى رد عليها هو الآخر بأنه يحبها.

مواعيد مسلسل سره الباتع 

مسلسل سره الباتع يعرض يومياً على قناة ON الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

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مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلا وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلا حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين. 

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