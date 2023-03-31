مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. الفرنسيون يبحثون عن أحمد السعدني ويشردون أهالي القرية

تعود أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل سره الباتع، إلى مقاومة أهالي القرية للاحتلال الفرنسي الذي قتل ثلاثة منهم خلال محاكمة أحمد صلاح السعدني، ويعد المسلسل من التحول الدرامي للنضال الشعبي ضد الاحتلال الفرنسي، والتحالف الشعبي في ثورة 25 يناير 2011.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10

ويتكون فريق عمل مسلسل سره الباتع، من المخرج خالد يوسف، ومجموعة من النجوم أبرزهم حسين فهمي، ومنة فاضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، واحمد صلاح السعدني وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت.

بعد الهجوم الذي شهده جنود الاحتلال الفرنسي من أهالي القرية، في الحلقة السابقة خلال محاكمة حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، ويقرر الجنرال الفرنسي بيلون، أن يبحث عن حامد، ويأتي به ليكسر شوكته.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10

ويذهب الجنرال الفرنسي بيلون إلى مكتبة العالم الفرنسي والمؤرخ والذي كان يتولي الدفاع عن أحمد صلاح السعدني في المحاكمة لاتهامة بقتل الجنود الفرنسيين، والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي، ويطلب منه علامة واضحه لحامد، فيخبره عن الوشم الا انه لم يكن شيء مميز به، فكل أهل القرية لديهم وشم العصافير على رؤوسهم، فأخبره بقطع عقل أحد أصابعه.

على الفور يطلق الجنرال الفرنسي جنوده البحث عن عامل في القرية فيقتحمون المنازل، ويطلقون النار على الأطفال ويهاجمون النساء، ويأسرون الشباب، ومعهم شيخ القرية، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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