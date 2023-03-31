الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. سقوط أحد المتهمين بسرقة المتحف المصري

سرة الباتع
سرة الباتع

شهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10، تدخل رجال القوات المسلحة لحماية المتحف المصري بالتحرير من محاولة نهب تعرض لها خلال أحداث 25 يناير 2011.

 

احداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10

وضمن احداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10، نجحت القوات في ضبط أحد المتهمين بسرقة  المتحف المصري ليجري نقله إلى أحد الأماكن الآمنة، وتبدأ عملية التحقيق، ويعترف المتهم بمشاركته في عملية السرقة إلا أنه ينكر معرفته بأفراد العصابة، ويؤكد أنه سمعهم يتحدثون عن سرقة المتحف المصري وهم يجلسون على المقهى، وطلب منهم المشاركة في العملية.

وفي مشهد آخر، يظهر أحد المشاركين في عملية السرقة ويتوجه مسرعًا إلى فيلا عمرو العمروسي، زعيم العصابة ويجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل، وتظهر على الأول علامات التوتر والقلق بعد القبض على أحد العناصر المشاركة في سرقة المتحف المصري.

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تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع


ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع الحلقة 10


ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

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