«سر البردية».. موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل «يحيى وكنوز 2»

ينتظر عدد كبير من الأطفال عرض الحلقات الجديدة من المسلسل الكارتوني “يحيى وكنوز” الجزء الثاني ويحمل شعار “سر البردية” والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأطفالنا خلال شهر رمضان الجاري.

مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 2

وتعرض مساء اليوم السبت الحلقة العاشرة من المسلسل الكارتوني “يحيى وكنوز 2” والذي يشهد العديد من الأحداث الشيقة والممتعة.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز 2 عبر شبكة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية وترصد “الدستور” في السطور التالية توقيتات عرض المسلسل:

قناة DMC العامة

البث الأول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة 7:30 صباحا.

قناة DMC دراما

البث الأول في تمام الساعة 10:30 مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

منصة WATCH IT

وتطرح منصة واتش ات الحلقات الجديدة من مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 2 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

قصة وأحداث مسلسل يحيى وكنوز 2

مسلسل يحيى وكنوز الموسم الثاني حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

"يحيى وكنوز" 2 تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو، ويظهر في الجزء الجديد عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه.

أبطال وصناع مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 2

ويشارك في بطولة الجزء الثانى المسلسل الكارتوني “يحيى وكنوز” كل من: