السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج المجموعة الثانية لدوري قصار القامة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافة صالة مركز شباب الجزيرة، الدورة المجمعة الثانية لدوري قصار القامة ، والذي تنظمه اللجنة الباراليمبية المصرية.

وأسفرت نتائج الدورة عن فوز النادي الاهلي بالملاحة على البنك الاهلي 1/5، وفوز اسوان على البنك الاهلي 0/2 ، وفوزه الناد ي الاهلي بالملاحة على مركز شباب الحلمية 1/2، وفوز البنك الأهلي على مركز شباب الحلمية 0/1 ، وتعادل اسوان مع مركز شباب الحلمية 3/3.

وأقيمت الدورة المجمعة الأولى لدوري قصار القامة بالقاهرة قبل شهر رمضان المبارك وتقام اليوم الدورة المجمعة الثانية، على أن تقام الدورة المجمعة الثالثة للدوري بالاسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل ، ليتبقى دورة مجمعة أخيرة، بعدها يتم ترتيب فرق مجموعتي الدوري بحسب نتائجها ليتأهل الاول والثاني من كل مجموعة لنهائي الدوري حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية واول المجموعة الثانية مع ثاني الأولى ، ثم يلعب الفائزان مباراة تحديد بطل الدوري .

وزير الشباب والرياضة يكرم اسرة الشهيد سليمان علي سليمان 

على جانب أخر، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان شهيد الواجب بمحافطة سيناء والذي استشهد اثناء القيام بواجبه الوطني اثر تعرضه لهجوم ارهابي بمنطقة غرب سيناء، وذلك بمناسبة ذكري احتفالات عيد تحرير سيناء ٢٥ أبريل الجاري.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتغيير اسم مركز شباب جزيرة الاحرار بمحافظة القليوبية، مسقط راسه، ليصبح مركز شباب الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما يقدمه جنود مصر من ابطال القوات المسلحة والشرطة مثلا يحتذي به في حب الوطن والدفاع عن سلامته.

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