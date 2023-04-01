السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صندوق النقد يقدم شريحة جديدة من المساعدات للأرجنتين بقيمة 5.3 مليار دولار

صندوق النقد
صندوق النقد

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة، عن أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5,3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28,8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس 2022.
ويوفر هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاثين شهرًا مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار (أي 31,91 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب استحدثها صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) للارجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي حتى الآن.

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ارتفاع التضخم يهدد اقتصاد الأرجنتين

سجل الاقتصاد الأرجنتيني نموًا نسبته 5,2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في 2022، ما يعكس تباطؤًا واضحًا مقارنة بالعام السابق، لكنه يشير إلى عام ثان على التوالي من الارتفاع في سابقة منذ أكثر من عقد (2010/2011).
لكن التضخم الذي بلغ 94,8 بالمئة في 2022، يمنع البلاد من جني ثمار هذا الانتعاش.
الاتفاق الموقع في مارس 2021 بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية، وهو الثالث عشر الذي تبرمه المؤسسة مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ عام 1983، يهدف إلى ضبط التضخم المزمن في البلاد.

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النقد الدولى: خلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة

الارجنتين صندوق النقد الدولي النقد المساعدات دولار

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