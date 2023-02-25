السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النقد الدولى: خلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة

النقد الدولي
النقد الدولي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، في اجتماع لمجموعة العشرين، إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءا من المناقشات.
 

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد أضافت جورجيفا: "فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون.. لا تزال هناك بعض الخلافات. نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص، وتابعت: "انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاماً بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول".

مجموعة السبع تدعو صندوق النقد الدولى لتقديم مساعدة لأوكرانيا

وحث وزراء مال مجموعة السبع، صندوق النقد الدولي، على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية مارس، وفقًا لبيان مشترك نشر الخميس.

وجاء، في البيان المشترك لمجموعة السبع الصادر عن الرئاسة اليابانية عقب اجتماع في بنغالور(جنوب الهند): "نحث صندوق النقد الدولي وأوكرانيا على وضع برنامج موثوق وطموح وممول بالكامل بشروط مناسبة بحلول نهاية مارس 2023".

وأكد وزراء مال الدول السبع المتطورة في بيانهم أن العقوبات، حتى الآن "أضعفت بشكل كبير قدرة روسيا على شن حربها غير المشروعة.. سنواصل مراقبة فعالية العقوبات من كثب واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا لزم الأمر".

وأضافت المجموعة: "سنواصل أيضًا العمل بتعاون وثيق مع شركائنا لفرض عقوباتنا ومنع أي محاولة للتهرب منها أو التحايل عليها.. وفي هذا السياق ندعو الدول الأخرى للانضمام إلى عقوباتنا ضد روسيا".

وسبق وأعلن صندوق النقد الدولي، أنه أحرز "تقدمًا كبيرًا" في محادثاته مع باكستان بشأن الإفراج عن مساعدات مالية لكن لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن زيارة فريقه إلى باكستان سمحت "بإحراز تقدم كبير بشأن الإجراءات السياسية لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية".

وأضاف أن "المباحثات عن بعد ستستمر خلال الأيام المقبلة؛ للانتهاء من التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه السياسات".

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