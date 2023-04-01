السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج الحلقة 10| انفصال طارق لطفي عن عائشة بن أحمد

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 خاصة بعد أن تغيرت أحداث المسلسل أمس الجمعة بعد صدام شديد ما بين الفنان طارق لطفي “روؤف” والفنانة عائشة بن أحمد “شيرين”.

وكانت بداية الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج هى مواجهة شيرين بزوجها رؤوف الذي تركها ليعيش حياته الجديدة بعيدًا عن المشاكل الزوجية.

انفصال طارق لطفي عن زوجته في مذكرات زوج

بعد عرض الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج أمس الجمعة على قناة سي بي سي تصدرت الحلقة التريند في دقائق، وذلك بسبب تطور الأحداث بشكل سريع ما بين “روؤف” وزوجته “شيرين”.

وحدث صدام كبير بينهم لتغضب منه "شيرين" لأنه برفقة هدى (جيهان الشماشرجي) ولكنه حاول أن يشرح لها موقفه، ويتحدثان عن مشاكلهما التي عانيا منها مؤخرًا وكثرت بينهم، وأخبرها أنه حاول إصلاح ما بينهما من قبل ولكنها لم تسمعه.

وترفض الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين” حديثه وتتركه وتخيره إما أن يعود إلى المنزل أو يتركها تعيش حريتها مثلما هو اختار.

ويتناول مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسؤوليات والضغوطات التي تجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجد أحد الأطراف عدم سماع الطرف الآخر له مما يجعله يسعى لتغيير حياته بشتى الطرق، وتستمر الأحداث.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 تتصدر التريند

ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج كل من: الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادى. 

مواعيد عرض مسلسل مذكرات بطولة طارق لطفي

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش إت WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

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