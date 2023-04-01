السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 تتصدر التريند

مسلسل مذكرات زوج
مسلسل مذكرات زوج

أحداث مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 10 تتصدر التريند على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا بعد تصادم الفنان طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد في أول لقاء لهم.

وشهدت أحداث مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 9 اهتمام الكثير من متابعين الدراما الرمضانية 2023 ليتصدر المسلسل تريند تطبيق “تويتر” وموقع “جوجل”، بعد صدام طارق لطفي وزوجته “شيرين” الفنانة عائشة بن أحمد الذي تركها ليعيش حياته الجديدة بعيداً عن المشاكل الزوجية.

أحداث مسلسل «مذكرات زوج» الحلقة 10 تتصدر التريند 

وكانت بداية الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج هى مواجهة شيرين بزوجها رؤوف الذي تركها ليعيش حياته الجديدة بعيدًا عن المشاكل الزوجية لتغضب منه شيرين لأنه برفقة هدى (جيهان الشماشرجي) ولكنه حاول أن يشرح لها موقفه، ويتحدثان عن مشاكلهما التي عانيا منها مؤخرًا وكثرت بينهم، وأخبرها أنه حاول إصلاح ما بينهما من قبل ولكنها لم تسمعه.

وترفض الفنانة عائشة بن أحمد “شيرين” حديثه وتتركه وتخيره إما أن يعود إلى المنزل أو يتركها تعيش حريتها مثلما هو اختار.

ويتوقع متابعين مسلسل “مذكرات زوج” أحداث مختلفة وجديدة في الحلقة 10 خصوصاً بعد أن رجع رؤوف “طارق لطفي” لحياته القديمة مع أصدقائه من خلال ممارسة التمارين الرياضية برفقة ياسر (إدوارد)، وفهمي (أسامة أبو العطا) وتأتي إليه هدى (جيهان الشماشرجي) وتخبره بأنها معجبة به، ليرد عليها أنه لا يحتاج للابتعاد عنها.

وتدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 .. الشرطة تتدخل لحسم الخلاف بين «فؤاد»و«رؤوف»

والجدير بالذكر، مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

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