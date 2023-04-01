مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 .. الشرطة تتدخل لحسم الخلاف بين «فؤاد»و«رؤوف»

انتهت منذ قليل، أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩ ، بطولة الفنان طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد.

وخلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩، سيطر الغضب على “هدى” الفنانة جيهان الشماشرجي، بعد المشاجرة التي دارت بين كل من “فؤاد” و"رؤوف"،وانتهت بتدخل الشرطة.

آحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩

وتبدأ “هدى” في تهديد “فؤاد” لإجباره على الابتعاد عن “رؤوف” وتخبره بأنها أبلغت عنه الشرطة، ليرد عليها فؤاد بأنه لا يهتم وأنها لن تتمكن من تنفيذ تهديداتها له.

موعد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج الحلقة 10

يتم عرض ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج الحلقة 10 بطولة الفنان طارق لطفي، على شاشة سي بي سي يوميا، حيث يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء.

ويتم إعادة عرض المسلسل في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج حول مشاكل العلاقات الزوجية بعد مرور فترة طويلة من الزواج، فيتأثر الزوج وينتابه شعور الملل والاكتئاب بسبب الروتين، فيقرر أن يترك المنزل لكونه غير راض عن حياته، ليعيش حياة العزوبية وما قبل الزواج ويتحرر من مسؤولياته، ويقدم استقالته من عمله أيضًا.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.