السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 .. الشرطة تتدخل لحسم الخلاف بين «فؤاد»و«رؤوف»

مسلسل مذكرات زوج
مسلسل مذكرات زوج

انتهت منذ قليل، أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩ ، بطولة الفنان طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد.

وخلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩، سيطر الغضب على “هدى” الفنانة جيهان الشماشرجي، بعد المشاجرة التي دارت بين كل من “فؤاد” و"رؤوف"،وانتهت بتدخل الشرطة.

 

آحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩

وتبدأ “هدى” في تهديد “فؤاد” لإجباره على الابتعاد عن “رؤوف” وتخبره بأنها أبلغت عنه الشرطة، ليرد عليها فؤاد بأنه لا يهتم وأنها لن تتمكن من تنفيذ تهديداتها له.

 

موعد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج الحلقة 10

يتم عرض ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج الحلقة 10 بطولة الفنان طارق لطفي، على شاشة سي بي سي يوميا، حيث يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء.

ويتم إعادة عرض المسلسل في تمام  الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

«مذكرات زوج» الحلقة 9.. موقف صدام ما بين طارق لطفي وزوجته

مواعيد إعادة مسلسل «مذكرات زوج» على «CBC» بطولة طارق لطفي

أحداث ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج حول مشاكل العلاقات الزوجية بعد مرور فترة طويلة من الزواج، فيتأثر الزوج وينتابه شعور الملل والاكتئاب بسبب الروتين، فيقرر أن يترك المنزل لكونه غير راض عن حياته، ليعيش حياة العزوبية وما قبل الزواج ويتحرر من مسؤولياته، ويقدم استقالته من عمله أيضًا.

 

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: SD.

مذكرات زوج مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة التاسعة القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 مسلسل طارق لطفي رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل مذكرات زوج 9 مسلسل مذكرات زوج الحلقة ٩

الأكثر قراءة

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

بعد إصابة ضابط.. مقتل مسجل خطر فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 9.. بلال شامة في قبضة محمد رمضان

التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنشأة ناصر

مسلسل الصفارة الحلقة 9 .. أزمة منتصف العمر وظهور أول لـ شيرين رضا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا