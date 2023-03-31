الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد إعادة مسلسل «مذكرات زوج» على «CBC» بطولة طارق لطفي

طارق لطفي
طارق لطفي

مواعيد إعادة مسلسل “مذكرات زوج” على “سي بي سي” من ضمن المسلسلات التي تصدرت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة من قبل عشاق الدراما الرمضانية 2023.

تعرض حلقات مسلسل “مذكرات زوج” يوميًا خلال شهر رمضان الكريم 2023، عبر قناة سي بي سي بمشاركة طارق لطفي ونخبة من النجوم أبرزهم “خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سماء إبراهيم، علي الطيب، نور النبوي، هناء الشوربجي، فرح يوسف، إدوارد”.

مواعيد إعادة مسلسل مذكرات زوج على سي بي سي

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

آخر أحداث “مسلسل مذكرات” زوج على سي بي سي

وتزامناً مع عرض مسلسل مذكرات زوج على سي بي سي تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج حول مشاكل العلاقات الزوجية بعد مرور فترة طويلة من الزواج، فيتأثر الزوج وينتابه شعور الملل والاكتئاب بسبب الروتين، فيقرر أن يترك المنزل لكونه غير راض عن حياته، ليعيش حياة العزوبية وما قبل الزواج ويتحرر من مسؤولياته، ويقدم استقالته من عمله أيضًا.

وتستمر أحداث المسلسل أن طارق لطفي يواجه الكثير من المشكلات في حياته الزوجية، فيقرر الذهاب لاستشاري نفسي خالد الصاوي لمحاولة إيجاد حلول، ومن ثم يحاول الابتعاد عن المنزل لفترة من الوقت، ويكتب مذكرات زوج.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

وفي سياق متصل، تعرض قناة cbc في هذا السباق الرمضاني 2023 العديد من المسلسلات المهمة والشيقة التي يتابعها عشاق الدراما الرمضانية ومن أبرزهم الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي، وسوق الكانتو للفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، وضرب نار للفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، وجعفرالعمدة للفنان محمد رمضان، وتحت الوصاية للفنانة منى زكي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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