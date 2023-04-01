السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 61 تعديا علي الأراضي الزراعية بالمنوفية

إزالة تعدي علي الأراضي
إزالة تعدي علي الأراضي

تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز و المدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها المكبرة و ذلك  لإزالة التعديات وتأكيدا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ(61) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (فدان و12 قيراط و22 سها) وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 31 مارس الماضى.

وتنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعدي بمركز شبين الكوم، و3 حالات بأشمون بمساحة (قيراط و23 سهما)، فضلا عن إزالة (3)حالات بأشمون بمساحة (قيراط و 23 سهم )، و(13) حالة بمركز الباجور على مساحة (6 قراريط و18 سهما)، وإزالة (14) حالة ببركة السبع بمساحة (7 قيراط 7 أسهم)، و(9) حالة تعدى بمركز قويسنا على مساحة تزيد عن (12 قيراط و15 سهما)، وفى مركز الشهداء تم إزالة (16) حالة بمساحة إجمالية  (5 قيراط و9 سهم)، و(4) حالات إصلاح بمساحة  (2 قيراط)، جاء ذلك وفقاً لتقرير إدارة حماية الأراضي الزراعية  بمديرية الزراعة بالمحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة باستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات  تعدى يتم رصدها و تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة و إيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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