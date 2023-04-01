السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات بربع مليون جنيه في المنوفية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الباجور.

وضبط بحوزتهم “كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة للترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 240 ألف جنيه.

قطاع الأمن العام مديرية أمن المنوفية مركز شرطة أشمون

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